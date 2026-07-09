Un incendio de vehículos en una nave industrial de Herencia deja un bombero de 43 años intoxicado por humo

Un bombero de 43 años ha sido atendido por inhalación de humo en un incendio de vehículos en una nave industrial de Herencia (Ciudad Real).

El fuego se ha detectado a las 15:53 horas de este jueves en una industria ubicada en la calle de los Yeseros, y ha afectado a vehículos dentro de una nave. Los equipos de extinción han trabajadado con dos dotaciones procedentes del parque de bomberos Alcázar de San Juan.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una UVI, que ha atendido al bombero por inhalación de humo en el lugar sin que se haya necesitado su traslado a un centro de salud.

Además del medio sanitario han acudido efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y las antecitadas dotaciones de bomberos de Alcázar que, a las 18:53 horas del jueves, han conseguido la extinción del fuego.