Detenido en un pueblo de Toledo por el cultivo de 512 plantas de marihuana en una pedanía de Ciudad Real
La Policía Nacional localizó la plantación en el interior de la vivienda de una parcela aislada y con elevado consumo eléctrico.
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La Policía Nacional ha detenido a una persona como responsable de un importante punto de cultivo, elaboración y venta de marihuana situado en una vivienda de la pedanía de El Sotillo, a unos 18 kilómetros de la localidad de Malagón (Ciudad Real).
Durante la operación, los agentes llevaron a cabo un registro domiciliario en el que se decomisaron 512 plantas de marihuana, así como todos los útiles para el cultivo, secado y posterior distribución de la sustancia estupefaciente.
La investigación se inició hace varios meses tras la recepción de diversas informaciones en torno a una vivienda situada en una parcela aislada, a las afueras de la pedanía de El Sotillo y en una zona poco transitada, donde se podría albergar un importante cultivo de cannabis sativa.
Gracias a esta información, recibida a través de diferentes canales de comunicación, la Policía Nacional comprobó la ubicación exacta de la parcela donde se encontraba el cultivo y pudo determinar que la vivienda contaba con toda la infraestructura habitual de una instalación para el cultivo indoor de marihuana, con sofisticados sistemas de ventilación y refrigeración.
Asimismo, los investigadores determinaron que el domicilio generaba un consumo elevado de electricidad y que cuando accedía su propietario se mostraba cauteloso.
Finalmente, la Policía Nacional procedió a la entrada y registro de la vivienda. Los agentes localizaron una nave en el interior del domicilio, un espacio que contaba con todos los sistemas de ventilación e instalación eléctrica para la floración de las plantas.
De manera paralela y dentro del mismo operativo policial, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la localidad de Yuncos (Toledo), donde pernoctaba el investigado, para proceder a su localización e inmediata detención por un delito contra la salud pública.