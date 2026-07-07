Detenido en un pueblo de Toledo por el cultivo de 512 plantas de marihuana en una pedanía de Ciudad Real

La Policía Nacional ha detenido a una persona como responsable de un importante punto de cultivo, elaboración y venta de marihuana situado en una vivienda de la pedanía de El Sotillo, a unos 18 kilómetros de la localidad de Malagón (Ciudad Real).

Durante la operación, los agentes llevaron a cabo un registro domiciliario en el que se decomisaron 512 plantas de marihuana, así como todos los útiles para el cultivo, secado y posterior distribución de la sustancia estupefaciente.

La investigación se inició hace varios meses tras la recepción de diversas informaciones en torno a una vivienda situada en una parcela aislada, a las afueras de la pedanía de El Sotillo y en una zona poco transitada, donde se podría albergar un importante cultivo de cannabis sativa.

Gracias a esta información, recibida a través de diferentes canales de comunicación, la Policía Nacional comprobó la ubicación exacta de la parcela donde se encontraba el cultivo y pudo determinar que la vivienda contaba con toda la infraestructura habitual de una instalación para el cultivo indoor de marihuana, con sofisticados sistemas de ventilación y refrigeración.

Asimismo, los investigadores determinaron que el domicilio generaba un consumo elevado de electricidad y que cuando accedía su propietario se mostraba cauteloso.

Finalmente, la Policía Nacional procedió a la entrada y registro de la vivienda. Los agentes localizaron una nave en el interior del domicilio, un espacio que contaba con todos los sistemas de ventilación e instalación eléctrica para la floración de las plantas.

De manera paralela y dentro del mismo operativo policial, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la localidad de Yuncos (Toledo), donde pernoctaba el investigado, para proceder a su localización e inmediata detención por un delito contra la salud pública.