El choque entre una furgoneta y un camión en la A-42 a primera hora del lunes genera un gran atasco a la altura de Illescas
Por el momento, se desconoce si hay heridos, aunque los bomberos han tenido que rescatar a uno de los dos ocupantes del vehículo pesado.
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Un accidente de tráfico entre un camión y una furgoneta en la A-42, vía que conecta Toledo y Madrid, ha provocado un gran atasco a la altura de Illescas.
Por el momento, se desconoce el estado de los ocupantes de los vehículos, aunque se sabe que los bomberos han tenido que rescatar a uno de los dos ocupantes del camión debido a que había quedado atrapado.
Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 8.37 horas de la mañana, en plena hora punta de desplazamientos entre la capital española y la capital castellanomanchega por el inicio de la jornada laboral.
El punto concreto del accidente ha sido el kilómetro 37, en sentido Toledo, donde ha quedado el camión volcado y la calzada se ha llenado de restos de la colisión.
Hasta el lugar también han acudido una ambulancia, una UVI y agentes de la Guardia Civil.