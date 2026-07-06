El choque entre una furgoneta y un camión en la A-42 a primera hora del lunes genera un gran atasco a la altura de Illescas

Un accidente de tráfico entre un camión y una furgoneta en la A-42, vía que conecta Toledo y Madrid, ha provocado un gran atasco a la altura de Illescas.

Por el momento, se desconoce el estado de los ocupantes de los vehículos, aunque se sabe que los bomberos han tenido que rescatar a uno de los dos ocupantes del camión debido a que había quedado atrapado.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 8.37 horas de la mañana, en plena hora punta de desplazamientos entre la capital española y la capital castellanomanchega por el inicio de la jornada laboral.

El punto concreto del accidente ha sido el kilómetro 37, en sentido Toledo, donde ha quedado el camión volcado y la calzada se ha llenado de restos de la colisión.

Hasta el lugar también han acudido una ambulancia, una UVI y agentes de la Guardia Civil.