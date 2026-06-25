Dos policías salvan a una abuela y a su nieta de 5 años del incendio de su piso en Albacete: "Una actuación valiente"

Tres personas han resultado afectadas por inhalación de humo en un incendio originado en la azotea de un edificio de Albacete, que ha acabado propagándose a una vivienda.

Los afectados son un policía de 33 años, que también ha sufrido quemaduras, una mujer de 74 años y su nieta de cinco. Todos ellos han sido trasladados hasta el hospital de la ciudad.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido pasadas las 17 horas de la tarde, en un inmueble de la calle Puerta Valencia. Hasta el lugar se han desplazado los bomberos, agentes de Policía Nacional, Policía Local, una UVI y una ambulancia.

"Trabajo profesional, rápido y eficaz"

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha destacado el trabajo "profesional, rápido y eficaz" de los cuerpos de seguridad del Ayuntamiento -bomberos y Policía Local-. Según ha detallado, dos agentes policiales han atendido y evacuado a dos personas en cuanto han recibido el aviso del siniestro.

"El incendio se ha producido cuando una mujer de 61 años estaba cocinando en la parte de arriba del dúplex y ha prendido el aceite en una sartén. Al intentar sofocar el fuego con agua ha saltado y se ha extendido a un toldo. La nieta de esta señora, de 5 años de edad, estaba en la parte de abajo de la vivienda y ha abierto la puerta a una dotación de la Policía Local formada por dos agentes", ha explicado el regidor.

Uno de los agentes ha sacado a la niña a la calle y el otro ha subido a la parte de arriba para evacuar a la abuela. Como la vivienda estaba llena de humo, el agente ha resultado afectado por inhalación de humo, así como la mujer y la niña.

"Ha sido una actuación ejemplar y valiente para evitar daños a la ciudadanía, poniendo en riesgo la integridad de los propios agentes", ha asegurado.