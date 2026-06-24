Muere un trabajador de 25 años al caer desde cinco metros de altura en una empresa de Casas de los Pinos (Cuenca)

Un joven de 25 años ha fallecido al caer desde una altura de cinco metros mientras trabajaba en una empresa situada en el Polígono 10 de Casas de los Pinos (Cuenca).

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 13.47 horas de la tarde de este miércoles.

En el operativo han participado agentes de la Guardia Civil, un helicóptero sanitario, un médico de Urgencias y una ambulancia. El personal sanitario desplazado solo ha podido certificar el fallecimiento del trabajador.