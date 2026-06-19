Un trabajador de 57 años muere aplastado por una paca de heno en una finca de Calera y Chozas (Toledo)

Un hombre de 57 años ha fallecido en la mañana de este viernes al quedar atrapado bajo una paca de heno cuando trabajaba en una finca de Calera y Chozas (Toledo).

El accidente laboral ha tenido lugar a las 10:51 horas en una explotación situada a la altura del kilómetro 21 de la CM-4101.

Al parecer, el hombre se encontraba manipulando la bala cuando se le ha precipitado encima y le ha aplastado.

Hasta el lugar han acudido una ambulancia y médico de urgencias, que solo han podido certificar la muerte del trabajador, y una UVI móvil que no ha llegado a actuar.

También han sido movilizados bomberos del parque de Talavera de la Reina que han procedido al rescate del cadáver del fallecido.

El dispositivo lo han completado agentes de la Guardia Civil.