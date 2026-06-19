Muere un hombre de 45 años al caer la cabina de su camión al río Tajo en Guadalajara

Un hombre de 45 años ha muerto este viernes en Taravilla (Guadalajara) al salirse de la CM-210 con el camión que conducía y quedar la cabina del vehículo parcialmente sumergida en el río Tajo.

El varón ha quedado atrapado en su interior, por lo que los sanitarios desplazados no han podido hacer nada por salvar su vida. Han sido los bomberos de Molina de Aragón los encargados de rescatar el cuerpo fallecido de la víctima.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 12.58 horas, en el kilómetro 70 de la citada vía.

Hasta el lugar también se han desplazado una UVI y agentes de la Guardia Civil.