Albacete llora la muerte del joven hostelero Raúl Pérez: "Un excelente camarero y una grandísima persona"

La ciudad de Albacete se encuentra sumida en un profundo dolor tras conocerse la inesperada muerte de Raúl Pérez Sánchez, un joven hostelero muy querido entre los vecinos.

Raúl era considerado el auténtico "alma" de la emblemática calle Tejares, uno de los puntos neurálgicos del ocio y la restauración albaceteña. Durante muchos años, trabajó como encargado y coordinó equipos en la zona, ganándose el afecto de miles de personas que frecuentaban dichos locales.

A lo largo de su impecable trayectoria profesional, formó parte de establecimientos de gran solera en la noche de Albacete como La Antigua, La Teja, La Estudiantina, La Tutoría o Mokai. En todos ellos dejó el sello de un trabajador incansable y comprometido con su oficio.

Desde el sector hostelero, las reacciones de dolor no se han hecho esperar. La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete (APEHT) ha emitido un emotivo comunicado en el que le define como un "compañero ejemplar, cercano y de esos que dejan huella por su forma de ser y su calidad humana".

Agrupaciones como Hostelería Albacete Unida también se han sumado a las muestras de condolencia y han coincidido en que la hostelería de la provincia pierde hoy a uno de sus profesionales más brillantes y respetados. Asimismo, cientos de personas le han brindado mensajes de despedida en redes sociales donde lo recuerdan como una "grandísima persona", un "excelente camarero" y un "amigo leal".

A las 11:00 horas de este miércoles tendrá lugar el funeral. Allí, familiares, compañeros de profesión y amigos se reunirán para brindar el último adiós a Raúl Pérez Sánchez, un joven hostelero que permanecerá siempre vivo en la memoria del sector.