Un grupo de encapuchados atraca la joyería Ludeña en Toledo y se da a la fuga perseguido por la Policía

Coches de la Policía Local de Toledo en el establecimiento donde se ha producido el atraco.

Un grupo de cuatro individuos encapuchados ha asaltado a plena luz del día, sobre las 18:00 horas de este martes, la emblemática Joyería Ludeña, ubicada en el concurrido barrio de Santa Teresa de la ciudad de Toledo.

Según han informado varios testigos presenciales a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, los asaltantes (tres hombres y una mujer) han irrumpido en el citado establecimiento con una supuesta arma de fuego y han amenazado al dueño para hacerse con el botín.

Tras perpetrar el atraco en cuestión de minutos, el grupo ha abandonado el local a la carrera para introducirse en un vehículo que los esperaba en las inmediaciones, dándose a la fuga a gran velocidad.

La Policía se ha desplazado rápidamente hasta el lugar tras el aviso de los vecinos, sin embargo, no han podido interceptarles. Fuentes vecinales aseguran que los ladrones han despistado a las autoridades en el entorno del Cerro de los Palos.

Durante la huida, los encapuchados se han topado de frente con un coche policial, han girado en dirección prohibida y han colisionado con dos pivotes delimitantes. Posteriormente, han huido por la calle Carlos III y han vaciado lo que parece ser un extintor a través de las ventanillas para dificultar la visión de los agentes que les perseguían.

Por el momento se desconoce la cuantía del botín sustraído ni los daños materiales en el interior del establecimiento. Afortunadamente, al parecer no hay heridos. Una de las hipótesis que se plantean es que se trate de una banda especializada en este tipo de asaltos a joyerías, ya que se han dado casos similares en provincias cercanas las últimas semanas.

Cuatro detenidos por robos en la provincia de Toledo

Por otro lado, la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en Motilla del Palancar acusadas de numerosos robos con fuerza en viviendas y establecimientos públicos y robos de vehículos en la Manchuela conquense y en la provincia de Toledo.