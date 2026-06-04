Muere un hombre de 76 años al volcar el tractor que conducía en un pueblo de Ciudad Real

Un hombre de 76 años ha fallecido este jueves después de que volcara el tractor que conducía en el municipio ciudadrealeño de Valverde.

Según han informado fuentes de servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha producido a las 9:41 horas por un incidente ocurrido en una finca agrícola situada a la entrada del casco urbano del municipio.

Rápidamente se han desplazado al lugar un médico de urgencias, una ambulancia de urgencias y un helicóptero medicalizado.

Finalmente, las maniobras de reanimación no han sido positivas y el sector sanitario solo ha podido certificar el fallecimiento

El dispositivo lo han completado agentes de la Policía Nacional.