Muere un hombre de 76 años al volcar el tractor que conducía en un pueblo de Ciudad Real
Al lugar se ha desplazado médico de urgencias y un helicóptero medicalizado que solo han podido certificar el fallecimiento.
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Un hombre de 76 años ha fallecido este jueves después de que volcara el tractor que conducía en el municipio ciudadrealeño de Valverde.
Según han informado fuentes de servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha producido a las 9:41 horas por un incidente ocurrido en una finca agrícola situada a la entrada del casco urbano del municipio.
Rápidamente se han desplazado al lugar un médico de urgencias, una ambulancia de urgencias y un helicóptero medicalizado.
Finalmente, las maniobras de reanimación no han sido positivas y el sector sanitario solo ha podido certificar el fallecimiento
El dispositivo lo han completado agentes de la Policía Nacional.