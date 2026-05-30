Tres detenidos, 30 alunizajes y 30.000 euros: la Guardia Civil desarticula una de las bandas más activas de la Sagra

La Guardia Civil ha detenido a tres personas pertenecientes a un grupo criminal, con edades comprendidas entre los 30 y los 47 años, como presuntos autores de múltiples robos con fuerza en establecimientos públicos.

Las investigaciones comenzaron después de que los propietarios de los diferentes establecimientos interpusieran la correspondiente denuncia por los robos sufridos mediante el método del alunizaje.

A raíz de estos hechos, los investigadores lograron obtener los datos que resultaron clave para el esclarecimiento de los hechos y para identificar el vehículo implicado. La explotación de la operación se dividió en dos fases, las cuales se llevaron a cabo en las localidades de El Vellón (Madrid) e Illescas (Toledo).

Los tres detenidos, que pasaron a disposición judicial, contaban con numerosos antecedentes contra el patrimonio. Además de los tres detenidos, también se investigó a otra persona como cooperadora necesaria. Aparte de los daños ocasionados en los establecimientos, en los diferentes robos cometidos llegaron a sustraer bienes valorados en más de 30.000 euros.

En total, se han esclarecido 30 hechos delictivos, en las localidades de Illescas, Carranque, El Viso de San Juan y Cedillo del Condado, lo que contribuirá a reducir la alarma social generada por la ciudadanía.