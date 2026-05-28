Muere un hombre de 53 años al salirse de una carretera de Guadalajara con su moto
Los hechos han ocurrido a las 19 horas de la tarde de este jueves en la GU-999, en Alocén.
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Un motorista de 53 años ha muerto este jueves tras salirse de la vía en la carretera GU-999 de Alocén (Guadalajara).
Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 19 horas de la tarde en el kilómetro 5 de la citada vía.
Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil, un helicóptero medicalizado, médico de urgencias y ambulancia. Solo han podido certificar el fallecimiento.