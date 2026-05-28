Muere un hombre de 53 años al salirse de una carretera de Guadalajara con su moto

Un motorista de 53 años ha muerto este jueves tras salirse de la vía en la carretera GU-999 de Alocén (Guadalajara).

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 19 horas de la tarde en el kilómetro 5 de la citada vía.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil, un helicóptero medicalizado, médico de urgencias y ambulancia. Solo han podido certificar el fallecimiento.