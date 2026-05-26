Buscan a un joven de 23 años desaparecido en el pantano de Almansa: "Estaba en el agua pidiendo auxilio"

Los bomberos de Almansa (Albacete) han iniciado la búsqueda de un hombre de 23 años que se encontraba en el agua, pidiendo auxilio, en la zona del puente flotante del pantano del municipio.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 19.26 horas del martes, momento en el que han arrancado las labores de búsqueda.

Además de los bomberos, hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Guardia Civil, Policía Local y una UVI.

En la zona también se encuentran los familiares de la persona desaparecida, por lo que se ha activado al equipo de asistencia psicosocial de Cruz Roja.