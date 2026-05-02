Arde un coche eléctrico mientras recargaba su batería en una gasolinera de Toledo: no se han registrado heridos

Un coche eléctrico resultó incendiado en la madrugada de este sábado, sobre las 5:36 horas, mientras recargaba su batería en la gasolinera Dos Luises de Toledo, situada en la avenida Adolfo Suárez, en un suceso sin heridos que obligó a intervenir a los bomberos y a la Policía tras declararse el fuego por causas que se investigan.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Toledo, Policía Nacional y Policía Local, además de una ambulancia en preventivo, según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

A la llegada de los servicios de emergencia, el incendio ya estaba activo en el vehículo, por lo que los bomberos trabajaron para evitar que las llamas se propagaran a otras zonas de la estación de servicio. Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque el suceso generó un importante susto entre los presentes y obligó a acordonar el área durante la intervención.

El vehículo quedó completamente calcinado y fue retirado posteriormente, mientras que el punto de recarga eléctrica quedó temporalmente fuera de servicio. Las causas del incendio no han trascendido por el momento y están siendo investigadas.