Situación en la que ha quedado el vehículo incendiado.

Situación en la que ha quedado el vehículo incendiado. Bomberos Ayto Toledo

Sucesos

Arde un coche eléctrico mientras recargaba su batería en una gasolinera de Toledo: no se han registrado heridos

El incendio se produjo de madrugada en la gasolinera Dos Luises de la capital toledana y obligó a intervenir a los bomberos y a la Policía.

Más información: Un incendio calcina tres vehículos en el parque comercial Abadía de Toledo

Publicada

Un coche eléctrico resultó incendiado en la madrugada de este sábado, sobre las 5:36 horas, mientras recargaba su batería en la gasolinera Dos Luises de Toledo, situada en la avenida Adolfo Suárez, en un suceso sin heridos que obligó a intervenir a los bomberos y a la Policía tras declararse el fuego por causas que se investigan.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Toledo, Policía Nacional y Policía Local, además de una ambulancia en preventivo, según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

A la llegada de los servicios de emergencia, el incendio ya estaba activo en el vehículo, por lo que los bomberos trabajaron para evitar que las llamas se propagaran a otras zonas de la estación de servicio. Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque el suceso generó un importante susto entre los presentes y obligó a acordonar el área durante la intervención.

El vehículo quedó completamente calcinado y fue retirado posteriormente, mientras que el punto de recarga eléctrica quedó temporalmente fuera de servicio. Las causas del incendio no han trascendido por el momento y están siendo investigadas.