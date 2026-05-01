Detenido por amenazar con un arma blanca a dos mujeres en Cobisa: había participado en una pelea el día anterior

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Argés (Toledo) y ha investigado a otro -menor de edad- por amenazar a una persona con un arma blanca durante la celebración de la tradicional 'fiesta de quintos' de Cobisa.

La sucesión de los hechos comenzó el pasado 18 de abril, durante una pelea tumultuaria entre jóvenes del municipio y otro grupo de vecinos de localidades del norte de la provincia de Toledo. Una discusión que terminó con algunos heridos de carácter leve.

Al día siguiente, sobre las 21 horas, los jóvenes acudieron de nuevo a Cobisa con la intención de retomar la riña del día anterior, amenazando con armas blancas y objetos contundentes a dos mujeres que les reprobaron su actitud.

Ante la alarma social generada, los agentes de la Guardia Civil del puesto de Argés iniciaron de inmediato las actuaciones para esclarecer los hechos y identificar a los implicados.

No se descartan más detenciones

Finalmente, han identificado a dos de los varones que participaron en las amenazas con arma blanca y en la riña tumultuaria, deteniendo a uno de ellos.

El operativo ha contado con la colaboración de agentes de la Guardia Civil de Illescas, con actuaciones que se han llevado a cabo en la localidad de Añover de Tajo.

Asimismo, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.