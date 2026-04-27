Un menor de 16 años, herido grave al colisionar la moto que conducía con un turismo en Torrijos (Toledo)

Un menor de 16 años ha resultado herido grave tras colisionar la motocicleta que conducía contra un turismo en Torrijos (Toledo).

Este accidente de tráfico ha tenido lugar en la avenida de la Estación del municipio torrijeño pocos minutos después de las 21:00 horas de este domingo, ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Fruto del choque, el joven recibió un fuerte impacto y quedó inconsciente en la calzada.

Hasta el lugar acudió un médico de urgencias que practicó los primeros auxilios al afectado y una UVI móvil que realizó el traslado de urgencia del joven, cuyo pronóstico es reservado, al Hospital Universitario de Toledo (HUT).

Hasta el lugar también acudieron una ambulancia de urgencias y agentes de la Policía Local, que se encargaron de asegurar la zona y regular el tráfico.