Un hombre de 50 años asesina a su expareja, una mujer de 43, en Seseña (Toledo): el varón se ha ahorcado después

Un hombre de 50 años ha asesinado a su expareja, una mujer de 43 años, con un arma blanca en Seseña (Toledo). Tras cometer, presuntamente, el asesinato, el varón se ha ahorcado.

Tal y como han confirmado fuentes cercanas a la investigación a la agencia de noticias EFE, el presunto agresor tenía antecedentes por violencia machista y la mujer estaba incluida en el Sistema VioGén, con un nivel de riesgo bajo.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha detallado que la Guardia Civil ha acudido a una vivienda de la calle Río Jarama tras recibir un aviso a las 17.10 horas de la tarde de este jueves debido a una pelea entre el agresor y el hijo de la víctima, que se encuentra ingresado en un hospital.

Al entrar al domicilio, han hallado el cuerpo de la mujer, de nombre Melissa y de nacionalidad venezolana, con signos de violencia por arma blanca. Asimismo, han encontrado a un hombre del mismo origen fallecido por ahorcamiento.

La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Toledo se ha hecho cargo de los hechos y ya se encuentra investigando lo sucedido.

Estaba en el Sistema VioGén

La víctima había denunciado al varón a finales del pasado mes de enero por maltrato psicológico y vejaciones, una situación que venía sufriendo desde noviembre de 2024, cuando iniciaron los trámites de divorcio.

Tras la denuncia, este fue detenido. Al quedar en libertad, fue arrestado el 12 de abril al quebrantar una orden de alejamiento que pesaba sobre él. No obstante, actualmente no contaba con ninguna medida judicial.

Debido a su situación, la mujer fue incluida en el Sistema VioGén, considerándola de riesgo bajo.

Conmoción en Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha pronunciado a través de las redes sociales. "Se investiga un posible asesinato machista, esta vez en nuestra tierra, en Seseña", ha publicado en X.

"De confirmarse, quiero expresar mi dolor, rabia e indignación ante otra vida arrebatada", ha añadido.

El presidente regional, por último, ha trasladado su "pésame a la familia y seres queridos" y ha subrayado que "no podemos acostumbrarnos jamás a esta barbarie y es una tarea de toda la sociedad luchar contra ella".

Se investiga un posible asesinato machista, esta vez en nuestra tierra, en Seseña. De confirmarse, quiero expresar mi dolor, rabia e indignación ante otra vida arrebatada. Mi pésame a la familia y seres queridos. No podemos acostumbrarnos jamás a esta barbarie y es una tarea de… — Emiliano García-Page (@garciapage) April 23, 2026

Por su parte, la consejera de Igualdad castellanomanchega, Sara Simón, también ha condenado los hechos y ha pedido "unidad, respeto y cariño hacia los seres queridos de la víctima". "Todo apunta a la existencia de otro terrible crimen machista que nos llena de dolor", ha lamentado.

El líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, también ha condenado los hechos y ha mostrado su "apoyo y pésame" a los familiares y amigos de la víctima.

La violencia machista golpea de nuevo a nuestra tierra, en este caso en Seseña. Quiero mostrar todo mi apoyo y mi pésame a familiares y amigos de la víctima.



Es momento de continuar unidos en la lucha contra este ensañamiento que atenta contra las mujeres pero que nos afecta a… — Paco Núñez (@paconunez_) April 23, 2026

"Es momento de continuar unidos en la lucha contra este ensañamiento que atenta contra las mujeres pero que nos afecta a todos", ha afirmado.

Por su parte, el concejal de Festejos, Tecnología de la Información y la Comunicación del Ayuntamiento de Seseña, Iván Navarro, ha confirmado que la noticia ha conmocionado a todo el municipio. Y ha indicado que en cuanto han conocido lo ocurrido, el alcalde, Jaime de Hita, y varios concejales han acudido a dependencias judiciales para recabar información.