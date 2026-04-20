El detenido en Fuensalida por intentar retener a una menor quiso tirarla al suelo pero la niña consiguió escapar

La Guardia Civil y la Policía Local de Fuensalida (Toledo) detuvieron a un varón de 55 años, de origen latinoamericano, como presunto autor de un intento de retención a una menor de 12 años en las inmediaciones del campo municipal de fútbol del municipio, un suceso ocurrido en la mañana del domingo y del que se han ido conociendo nuevos detalles en las últimas horas.

Este medio ha podido ampliar información tras hablar con José Jaime, alcalde de Fuensalida, quien ha confirmado que los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas, cuando la menor se dirigía sola al campo de fútbol para participar en su actividad deportiva habitual, ya que forma parte del equipo femenino de la localidad. Se trata de un trayecto que realiza con frecuencia y en una franja horaria considerada tranquila.

Según ha explicado el regidor, la menor detectó movimientos sospechosos de un vehículo que pasó varias veces cerca de ella antes de que el conductor intentara tirarla al suelo con la intención de retenerla.

La rápida reacción de la joven fue clave para evitar que la situación fuera a más: logró escaparse al intentar tirarla al suelo y salir corriendo hacia el campo de fútbol, donde pidió ayuda de inmediato.

Operación solitaria

En ese momento, varias familias que se encontraban en las instalaciones deportivas salieron en sus vehículos para intentar localizar al sospechoso siguiendo la descripción facilitada por la menor, mientras se avisaba simultáneamente a la Policía Local y a la Guardia Civil.

Gracias a esa colaboración ciudadana y a la rápida actuación policial, el presunto autor pudo ser identificado en pocas horas. Testigos facilitaron la matrícula del vehículo, que resultó ser de su propiedad, lo que permitió comprobar su titularidad y avanzar en las gestiones hasta su localización.

Según fuentes de la Guardia Civil, el arresto se produjo en torno a las 13:30 horas del domingo. El hombre habría actuado solo y fue puesto a disposición judicial previsiblemente a lo largo de la mañana de este lunes.

El alcalde ha subrayado la importancia de la actuación de la menor, "muy diligente pese a su corta edad", así como la rápida implicación de vecinos y familias que se encontraban en el campo de fútbol en ese momento.

Además, desde el Ayuntamiento se insiste en que el presunto autor no es vecino de la localidad, un dato confirmado por la Policía Local en las primeras comprobaciones realizadas tras el suceso.

Este incidente ya había sido adelantado este domingo en EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha por fuentes municipales, que informaron de la detención del sospechoso tras el intento de retención en las inmediaciones del estadio municipal.

Aumento de seguridad

El alcalde ha querido trasladar también un mensaje de tranquilidad a la población y ha defendido que Fuensalida es un municipio seguro, aunque ha recordado que ningún entorno está completamente libre de incidentes.

En este sentido, ha señalado que en los últimos años se han reforzado las medidas de seguridad con más presencia policial, servicios activos las 24 horas y la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia.

Además, ha reiterado que se seguirá reforzando los dispositivos de seguridad y manteniendo la coordinación con la Guardia Civil y la Policía Local, al tiempo que ha puesto en valor que la implicación vecinal y la rápida respuesta de los cuerpos de seguridad permitieron que el presunto autor fuese identificado y detenido en cuestión de horas.