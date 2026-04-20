Buscan a Santos, un hombre de 35 años desaparecido desde el pasado jueves en Toledo

La Asociación SOS Desaparecidos ha informado a través de sus redes sociales de la búsqueda de Santos, un hombre de 34 años desaparecido en Toledo.

La alerta se ha emitido en la tarde de este lunes tras varios días en paradero desconocido, ya que se le perdió la pista el pasado jueves 16 de abril.

Por el momento, la desaparición no consta en el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), un órgano del Ministerio del Interior responsable de coordinar la información sobre personas desaparecidas.

Ayuda ciudadana

Con el objetivo de buscar colaboración ciudadana, la asociación ha difundido una fotografía del varón y ha detallado sus características físicas.

En concreto, ha indicado que mide 1,70 metros y es de complexión fuerte. Además, tiene los ojos marrones y el pelo castaño.

SOS Desaparecidos ha puesto a disposición de la ciudadanía el teléfono 868286726, para que pueda contactar quien tenga alguna información sobre el hombre.