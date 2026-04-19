Muere un trabajador de 54 años en Tarazona de la Mancha al caerle encima un vehículo mientras estaba reparándolo

Un trabajador de 54 años ha muerto este domingo en Tarazona de la Mancha (Albacete) tras caerle encima un vehículo cuando lo estaba reparando.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 12.07 horas, en una empresa de estructuras metálicas ubicada en la calle Gineta de la localidad.

Hasta el lugar se han desplazado un helicóptero medicalizado y una ambulancia, cuyos sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida del varón. También han acudido agentes de la Guardia Civil.