Muere un joven motorista de 23 años en un accidente en la GU-186, en la provincia de Guadalajara

La GU-186 es una carretera de doble sentido y con curvas. Google Maps

Un motorista de 23 años ha fallecido este domingo tras sufrir una salida de vía en el término municipal de Campillejo, según han informado fuentes del 112 Castilla-La Mancha.

El accidente ha tenido lugar a las 14:22 horas en el kilómetro 12 de la carretera GU-186, dentro de la provincia de Guadalajara.

Por causas que no han trascendido, el joven ha sufrido una salida de vía con su motocicleta, lo que le ha provocado heridas de extrema gravedad que han resultado mortales.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado Guardia Civil, un helicóptero medicalizado y una UVI, aunque los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del motorista.