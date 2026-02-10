Herido un hombre de 38 años tras ser víctima de una agresión con arma blanca en plena calle de Ciudad Real

Un hombre de 38 años ha resultado herido tras ser agredido con un arma blanca en la calle Pintor Vela de Ciudad Real capital. La víctima ha sido llevada en ambulancia hasta el Hospital General de Ciudad Real.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido durante la madrugada de este lunes al martes. El varón presentaba un corte en la mano.

En el operativo también han participado efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional.

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se han producido los hechos y el responsable de la agresión.