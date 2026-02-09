Buscan a Rocío, una menor de 16 años vulnerable desaparecida en Puertollano: "Necesita medicación"

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha informado a través de sus redes sociales de la búsqueda de Rocío, una menor de 16 años que "necesita medicación" desaparecida en Puertollano (Ciudad Real).

La alerta se ha emitido este lunes después de que se le perdiera la pista el pasado viernes 6 de febrero en el municipio ciudadrealeño.

El organismo que coordina el Ministerio del Interior ha publicado una fotografía y ha detallado sus características físicas con el objetivo de buscar colaboración ciudadana.

Según CNDES, la joven es vulnerable y mide 1,60 metros. Además, tiene los ojos y el pelo negros.

Desde el CNDES, instan a quien pueda tener información sobre esta persona a ponerse en contacto con la Policía Nacional a través del teléfono 091.