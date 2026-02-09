Agreden y roban al trabajador de un hotel de Almonacid de Toledo cuando se dirigía a un banco

Un trabajador de 35 años de un hotel de Almonacid de Toledo ha sido agredido con el objetivo de robarle cuando se dirigía a un banco de la localidad. La víctima ha tenido que ser evacuada en ambulancia hasta el Hospital Universitario de Toledo.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar a las 11.16 horas de la mañana en la carretera que comunica Almonacid de Toledo y Chueca.

Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Guardia Civil, que ya investigan lo ocurrido como un delito de robo con violencia.

Por su parte, la Benemérita ha confirmado a la agencia de noticias EFE que, hasta el momento, no ha habido detenciones.