Desmantelan un cultivo con más de 300 plantas de marihuana en el sótano de una vivienda okupada en Olías del Rey

Golpe al cultivo y distribución de marihuana en la comarca de La Sagra. La Policía Nacional ha desarticulado dos puntos negros en Olías del Rey (Toledo) y Cubas de la Sagra (Madrid) que han permitido retirar del mercado negro una importante cantidad de esta droga. En ambas operaciones, han sido detenidos dos varones y una mujer.

La plantación localizada en Olías del Rey estaba compuesta por 307 plantas que la organización había instalado en el sótano de una vivienda okupada. Además, la mantenían con un enganche ilegal mediante el cual defraudaban el fluido eléctrico.

En el momento en el que los agentes efectuaron la entrada en la vivienda, uno de los responsables del cultivo arrojó varios objetos al tejado de una de las viviendas colindantes y que según comprobación de los miembros de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), resultaron ser dos cajas con munición del calibre 9 mm.

Además de las plantas, el registro arrojó la intervención de 90 cartuchos de munición, un localizador GPS y un inhibidor de frecuencia.

En esta operación han participado diferentes unidades de la Comisaría de Policía Nacional de Toledo: entre ellos agentes del Grupo de Estupefacientes, de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y Medios Aéreos.

Cubas de la Sagra

En cuanto al desmantelamiento de Cubas de la Sagra, la policía ha detenido a un hombre como presunto responsable de otro macrocultivo compuesto por 1.132 plantas.

Durante el registro de la vivienda, los agentes han encontrado un garaje perfectamente aclimatado con el fin de generar la temperatura y humedad constantes.

Además de la droga, ha sido aprehendido un revólver calibre 32 oculto debajo de la almohada de la cama donde estaba durmiendo el investigado totalmente municionado y dispuesto para efectuar un disparo.

Igualmente se hallaron en la vivienda 46 cartuchos de munición para este revólver.