Un camión cargado de cerdos vuelca de madrugada en Consuegra y los animales quedan libres por la carretera

Un camión cargado de cerdos ha volcado esta madrugada en la carretera CM-4025 que une los municipios toledanos de Consuegra y Los Yébenes, y ha provocado que una quincena de los animales haya quedado libre en la calzada. El conductor ha resultado ileso.

El accidente ha tenido lugar a las 4:45 horas a la altura del kilómetro 9 de la citada vía, según han informado los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS) de la Diputación de Toledo.

Hasta el lugar se ha desplazado una dotación procedente del parque de Orgaz para realizar el control de riesgos del vehículo y la contención de los animales, ya que a la hora del siniestro había una intensa niebla en la zona.

Una vez asegurados todos los animales, otro vehículo pesado ha acudido a la carretera para recogerlos, una operación que ha culminado sobre las 7:00 horas.

Por su parte, el 112 ha confirmado que está previsto que a lo largo del día se proceda a la retirada del camión por parte de una grúa aunque al haber volcado sobre la cuneta no obstaculiza el paso.

Además de los bomberos, en el dispositivo también han participado agentes de la Guardia Civil y trabajadores de mantenimiento de carreteras.