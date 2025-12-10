Detienen a un vecino de Almadén en búsqueda y captura: "Alardeaba de que la Guardia Civil no lo encontraría"

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Almadén (Ciudad Real) sobre el que pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión solicitada por la Audiencia Provincial de Ciudad Real. El varón ha sido trasladado hasta la cárcel de Herrera de La Mancha.

Según ha informado la Benemérita, se ha organizado un operativo en la localidad para proceder a la detención de este individuo. Durante este, los agentes han recibido informaciones falsas para impedir su localización, como que se había mudado, estaba de viaje o incluso ingresado en algún hospital.

"El detenido era conocido en la localidad por su pasado delictivo. Y alardeaba de que la Guardia Civil no sería capaz de detenerlo", han asegurado.

Esta situación había generado "una situación de alarma social generada por esa falsa impunidad de la que se jactaban el detenido y sus allegados".

Investigación

Las investigaciones han llevado a los agentes a localizar al varón, ya que en ocasiones estaba en el interior de un negocio familiar.

Finalmente, ha sido localizado en una vivienda anexa, donde la Guardia Civil accedió y detuvo al hombre "utilizando la fuerza mínima indispensable".