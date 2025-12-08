Rescatado un escalador de 40 años tras desvanecerse en la zona de la ermita de la Cabeza de Toledo

Rescate de un escalador tras desvanecerse en la zona de la ermita de la Cabeza de Toledo. Bomberos de Toledo

Un hombre de 40 años ha sido rescatado este domingo por los bomberos del Ayuntamiento de Toledo tras sufrir un mareo y perder la consciencia mientras escalaba en la zona de la ermita de la Cabeza, a orillas del río Tajo, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El suceso se produjo sobre las 16:30 horas del pasado domingo, cuando el escalador se desvaneció y tuvo que abandonar el recorrido a mitad del ejercicio.

Los bomberos realizaron el porteo del deportista hasta un lugar donde pudo ser atendido por los servicios sanitarios del SESCAM y, posteriormente, fue evacuado en una UVI móvil hasta el Hospital Universitario de Toledo para recibir asistencia especializada.

El rescate contó también con la colaboración de la Policía Local de Toledo, según han compartido los bomberos en sus redes sociales, donde destacaron la coordinación entre los equipos de emergencia y sanitarios para garantizar la seguridad del escalador.