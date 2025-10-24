Controlado un incendio en la planta de residuos de Alcázar de San Juan sin riesgo para la población

Imagen de la planta de tratamiento de residuos de Alcázar de San Juan en Google Street View. Google Maps

Un incendio declarado en la madrugada de este viernes en la planta de tratamiento de residuos de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha provocado visibles columnas de humo desde varios puntos de la zona, aunque el fuego se encuentra confinado y sin riesgo de propagación a áreas cercanas.

Según ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el incendio se originó a las 06:19 horas en las instalaciones situadas en el kilómetro 4 de la carretera CM-3012.

El fuego afecta al exterior de la planta, donde arden paquetes de plástico prensado, lo que está generando las densas columnas de humo visibles desde distintas localidades del entorno.

En las labores de extinción participan efectivos de los parques de bomberos de Alcázar de San Juan y Tomelloso, que trabajan para sofocar las llamas y evitar que se reaviven los focos.

Las autoridades han confirmado que no existe peligro para la población, ya que el incendio está bajo control y no afecta a ninguna zona habitada.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.