Detienen a un hombre acusado de matar a puñaladas a su hermano en la localidad de Abenójar (Ciudad Real)

Domicilio de la calle El Pilar en el que ha sido hallado el cadáver. Foto: Google

Un hombre ha sido detenido en la mañana de este miércoles en Ciudad Real acusado de haber matado a puñaladas a su hermano en la localidad de Abenójar.

El cadáver de la víctima fue hallado en la tarde de este martes en una vivienda de la calle El Pilar de este municipio, donde los dos hermanos vivían junto a su madre.

A partir de ese momento, las autoridades comenzaron la búsqueda del presunto homicida que finalmente ha sido detenido en la mañana de este miércoles en Ciudad Real capital, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha a EL ESPAÑOL de CLM.

La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Ciudad Real se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer todos los detalles de este presunto fratricidio.

El detenido permanece en dependencias de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial.

