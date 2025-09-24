Decretan libertad provisional para el canónigo de la Catedral de Toledo pillado con cocaína rosa en Torremolinos

El canónigo de la Catedral de Toledo, Carlos Loriente, detenido el pasado lunes en Torremolinos (Málaga) por estar en posesión de una cantidad importante de 'tusi' - droga conocida como cocaína rosa - ha quedado en libertad provisional, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad malagueña, se acogió a su derecho a no declarar. La investigación sigue en curso y deberá comparecer ante la autoridad judicial siempre que sea necesario.

El escándalo, destapado por EL ESPAÑOL, se dio durante la madrugada del 22 de septiembre cuando el sacerdote toledano fue arrestado mientras viajaba en un coche de alquiler acompañado de otros tres hombres de nacionalidad argentina y venezolana.

Al parecer iban de camino a una fiesta. En el operativo, los agentes incautaron "una decena de papelinas" de esa cocaína rosa en cantidades que excedían para el consumo propio.

Esto no es todo, durante el registro del apartamento donde se hospedaba Loriente en sus vacaciones hallaron una balanza de precisión, una bolsa monodosis de droga y diversos juguetes sexuales.

Este medio ha podido confirmar que en el momento de la detención, Loriente se identificó como rector del seminario toledano, cargo que ni ostenta ni nunca ha ostentado.

Canónigo desde junio

Carlos Loriente (Toledo, 1980), fue ordenado sacerdote el 11 de julio de 2004 y en junio de este año había tomado posesión como canónigo de la Catedral de Toledo.

Con anterioridad, había sido vicerrector del seminario de Toledo y secretario general del Instituto Superior de Estudios Teológicos 'San Ildefonso de Toledo'. También ha sido vicario de la parroquia de Nuestra. Señora de la Asunción, de Corral de Almaguer; profesor de Religión de Secundaria y Bachillerato en el IES 'La Besana', de Corral de Almaguer; vicario de la parroquia de 'San Julián', en Toledo y responsable del Departamento de Pastoral del Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes.

En junio de 2021 fue nombrado vicario episcopal para el Clero, mientras que la dirección del Instituto Teológico 'San Ildefonso' la ostenta desde septiembre de 2022.

Comunicado del arzobispado

Por su parte, el Arzobispado de Toledo emitió este martes un comunicado en el que confirmaba la detención de un sacerdote de la Archidiócesis y lamentaba "profundamente los hechos" y reprobaba "cualquier conducta delictiva que presuntamente hubiera podido cometer".

De igual modo, desmintieron que el detenido sea Álvaro García Paniagua, rector del Seminario Mayor de Toledo, como en un primer momento había trascendido por la identificación imprecisa de Loriente, que se describió como máximo responsable de la institución y que llevó a la Policía Nacional a la confusión.

El Arzobispado de Toledo expresó su "máxima confianza en la justicia"y desde que se hizo pública la detención han apartado cautelarmente del ejercicio eclesiástico al sacerdote detenido.

"Este Arzobispado pide perdón al Pueblo de Dios por los daños morales que puedan ocasionar los presuntos delitos de un sacerdote de la archidiócesis", concluyeron en el comunicado.