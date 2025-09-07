Pillan a un hombre durmiendo al volante de un coche en mitad de un semáforo en Albacete: se encontraba ebrio

La ciudad de Albacete fue testigo esta madrugada de una insólita intervención por parte de la Policía Local en plena feria. Los agentes sorprendieron a un hombre de 45 años que se encontraba dormido al volante de un coche en marcha en un semáforo en la confluencia de la avenida Hermanos Jiménez con la Plaza Pablo Picasso.

El coche permanecía inmóvil, bloqueando así el tráfico y dificultando la movilidad en una de las noches de mayor actividad del año en la ciudad.

Tras someterse a las pruebas de alcoholemia, el varón dio un resultado positivo y fue detenido por un presunto delito contra la seguridad vial. Una grúa se encargó de retirar su vehículo de la calzada.

Esta no fue la única incidencia registrada; la Policía Local denunció a otros dos conductores de 40 y 43 años por circular bajo los efectos del alcohol.

A las 4:59 horas de la madrugada se registró un siniestro en el camino del Cementerio donde un turismo se salió de la vía y colisionó contra un árbol. Al llegar las autoridades, el conductor y los posibles ocupantes habían abandonado el lugar de los hechos. El caso se encuentra en manos de la División Judicial e Investigación de Accidentes.

Una hora más tarde, en la Plaza de Gabriel Lodares, un conductor de 41 años fue sorprendido circulando en sentido contrario y evidenciando claros síntomas de embriaguez. También fue arrestado.

Durante toda la Feria de Albacete, la Policía Local desplegará un operativo especial de vigilancia con controles para evitar cualquier factor de riesgo para la seguridad ciudadana y el normal desarrollo de las celebraciones.