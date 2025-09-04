Cuatro ladrones detenidos en Toledo cuando intentaban robar un botín de 140.000 euros en Luz del Tajo

Efectos de la Operación Policial con cuatro detenidos por un robo en el centro comercial Luz del Tajo. CNP

Cuatro hombres de 23, 31, 33 y 37 años fueron pillados in fraganti mientras intentaban robar joyas y aparatos electrónicos en la recientemente inaugurada tienda de Cash Converters en el centro comercial Luz del Tajo en Toledo.

Así lo han detallado este jueves la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón y el comisario provincial de la Policía Nacional en Toledo, Manuel Domínguez Corcobado.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado martes 2 de septiembre cuando hasta siete varones accedieron a la parte baja del centro comercial rompiendo con mazas la cristalera.

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón y el comisario provincial de la Policía Nacional en Toledo, Manuel Domínguez Corcobado. Delegación de Gobierno

Tras recibir la alerta de los servicios de seguridad privada del centro comercial toledano, cuatro patrullas bloquearon las salidas y durante el forcejo para evitar la huida dos agentes resultaron heridos.

Afortunadamente, consiguieron recuperar todo el material sustraído por valor de más de 142.000 euros: 69 teléfonos móviles, 13 relojes inteligentes, 9 tablets, tres auriculares, dos ordenadores portátiles, 39 collares, 30 anillos, 30 pendientes, 20 pulseras, 12 colgantes y 72 euros en metálico.

Posible banda del este de Europa

Las sospechas policiales apuntan a una organización criminal originaria de países del este de Europa. "Probablemente su acceso a la península haya sido reciente y trabajaremos para tratar de identificarlos", ha explicado Corcobado.

La investigación sigue abierta ya que se ha logrado detener a cuatro de los siete implicados. Se les atribuye un delito de robo con fuerza y otro de falsedad documental, ya que la matrícula de su vehículo era robada.