El conductor kamikaze de la A-5 que provocó la muerte de un joven es fin de semana también ha dado positivo en drogas

El conductor kamikaze que provocó un trágico accidente este fin de semana en la autovía A-5, con el resultado de la muerte de un joven de 30 años, también ha dado positivo en drogas y no solo en alcohol, según ha confirmado este lunes el coronel José María Gil Armario, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo.

El responsable del accidente permanece en estado grave en el hospital, han indicado las mismas fuentes, y la Guardia Civil está a la espera de su alta para proceder a su detención y pueda pasar a disposición judicial.

La víctima ha sido identificada como Miguel Almirón Renilla, de 30 años de edad, muy conocido en el mundo del motor y el deporte talaverano al ser copiloto de rallies en la Escudería El Piélago.

La noticia ha conmocionado a la localidad y su equipo ha expresado su dolor a través de un mensaje en Facebook: "¡Qué dura e injusta es la vida! Adiós, Miguel, amigo. Te vas demasiado pronto. Mucha fuerza a Leles y su familia", han escrito.

El suceso

El accidente se produjo en el término municipal de Santa Olalla (Toledo) a las 23:36 horas del sábado a la altura del kilómetro 86 de la A-5 en sentido Extremadura. En la colisión se vieron afectados cinco vehículos y una motocicleta.

El suceso se saldó con la muerte del joven de 30 años, que circulaba en la moto, y con dos heridos más, uno de ellos el causante del siniestro, quien continúa en estado grave.