Los trabajadores de los laboratorios, en el hall del Hospital Universitario de Toledo. Cedida

Los trabajadores se plantan y paralizan el laboratorio del hospital de Toledo tras 40 nuevas intoxicaciones

Los delegados de prevención han paralizado la actividad del Laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Toledo (HUT) después de nuevos episodios de intoxicación entre los trabajadores.

Según fuentes sindicales, en la última semana se han registrado alrededor de 40 intoxicaciones, con un pico de afectados este jueves a las 11 de la mañana.

Fue precisamente en ese momento cuando, ante la acumulación de nuevos casos y la aparición de síntomas entre los profesionales, los delegados de prevención decidieron acordar la paralización de la actividad.

En un escrito remitido a la Gerencia de Atención Especializada de Toledo describen una situación que los representantes de los trabajadores califican de "riesgo grave e inminente" para la seguridad y la salud de la plantilla.

Entre los síntomas detectados figuran sangrado nasal, irritación de mucosas, cefalea, sensación de pérdida de consciencia y disminución del nivel de atención.

Los delegados consideran que existe una elevada probabilidad de que la exposición pueda provocar daños graves para la salud de los trabajadores.

Actividad paralizada

La actividad permanece paralizada este viernes. Fuentes sindicales aseguran que todos los trabajadores del servicio se encuentran actualmente en el hall del HUT, mientras que únicamente permanecen en el interior tres profesionales, el mínimo imprescindible para garantizar las operaciones y actuaciones de urgencia.

Además, está prevista una concentración a las 11.00 horas de este viernes a las puertas del centro hospitalario, donde los trabajadores volverán a reclamar soluciones.

La decisión de paralizar la actividad llega después de meses de episodios similares en el laboratorio y pese a las medidas y estudios realizados para tratar de determinar el origen del problema.

En el escrito registrado este jueves, los delegados recuerdan que la situación ya había sido comunicada previamente a la empresa y que el propio Servicio de Prevención había planteado en el Comité de Seguridad y Salud la necesidad de "trasladar la actividad a otro lugar".

Según explican, la Gerencia informó de un eventual traslado al Hospital Provincial, pero los representantes de los trabajadores denuncian que "a día de hoy no se ha producido".

Por ello, sostienen que la empresa "no ha adoptado las medidas eficaces y eficientes para garantizar la seguridad y salud en dichos puestos", pese a haber sido advertida previamente de la situación.

"Una situación que no se puede demorar"

Tras el anuncio de la paralización, han convocado una concentración de delegados a las puertas del centro hospitalario. Los delegados de prevención han criticado que la administración no ponga soluciones cuando han pasado casi dos años desde que comenzaron los problemas.

Además, han cifrado en unos 250 los trabajadores de las áreas que han sido afectados a lo largo de este tiempo.

Así lo ha expresado el delegado de prevención de Usican en el área 1 de Toledo, José María Potenciano, que ha asegurado que "la mayoría de los trabajadores están en su puesto de trabajo, en espera de que venga la autoridad laboral y diga lo que lo que estime conveniente".

"Esta situación no se puede demorar más. Dos años es un tiempo, por decirlo suavemente, prudencial para haber tomado medidas. Esta situación no puede continua", ha afirmado.

Asimismo, se ha referido a las pruebas que están realizado al personal, que demuestran que en sus vacaciones "no han tenido ningún problema".

Por su parte, otro de los delegados, José Ángel, ha detallado que las mediciones de formaldehído en orina realizadas al volver de vacaciones no dan resultados, pero las que se han hecho mientras están trabajando dan "unos niveles dos veces por encima de los valores límite que tiene el cuerpo humano".

Problemas desde 2024

Al amparo del artículo 21.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los delegados de prevención acordaron así la "paralización inmediata" de la actividad de los trabajadores afectados hasta que se subsanen las deficiencias y se pueda garantizar una reanudación segura.

El escrito solicita también que se adopten con carácter urgente las medidas correctoras necesarias y que la paralización sea comunicada a la Autoridad Laboral, incluida la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El episodio se suma a una problemática que se arrastra desde finales de 2024 y que ha provocado numerosos partes de incidencia y bajas laborales entre los profesionales del laboratorio. Los trabajadores han referido durante este tiempo síntomas como irritación ocular y cutánea, mareos, vómitos, problemas respiratorios y sangrados nasales.

Pese a las distintas mediciones ambientales y estudios técnicos realizados, el origen de las intoxicaciones continúa sin estar determinado de forma concluyente. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) anunció en marzo de este año nuevas actuaciones, entre ellas un informe forense del laboratorio y un plan para estudiar la reubicación temporal de la actividad.