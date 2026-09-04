El Hospital de Hellín ampliará su área de Urgencias con dos consultas pediátricas y nuevas salas para asistencia sanitaria

El Gobierno de Castilla-La Mancha ampliará y reformará el área de Urgencias del Hospital de Hellín para adaptar sus instalaciones al incremento de la actividad asistencial y a las nuevas necesidades de los pacientes.

El anuncio llega un día después de que el medio elDiario.es adelantara la no renovación de la única nefróloga del centro, una situación que deja en el aire la continuidad de la atención especializada a cientos de pacientes renales del área sanitaria.

La actuación en Urgencias contará con un presupuesto base de licitación de 145.000 euros y permitirá reorganizar y ampliar algunos de los espacios de uno de los servicios con mayor actividad del hospital.

Entre las mejoras previstas se encuentran dos nuevas consultas específicas para atención pediátrica, dos salas polivalentes de cuidados asistenciales y tres nuevos despachos médicos de apoyo técnico y asistencial.

Cambio de perfil en los pacientes

Según ha informado la Junta de Comunidades, la intervención responde a la evolución de la actividad de Urgencias durante los últimos años. En la última década, el número de asistencias se ha incrementado un 25 %, hasta alcanzar actualmente una media de 120 atenciones diarias.

El proyecto también tiene en cuenta el cambio en el perfil de los pacientes que acuden al servicio, con un aumento de personas de edad avanzada, pacientes pluripatológicos y personas en situación de fragilidad.

Esta evolución, según el Gobierno regional, hace necesario adaptar los espacios y los circuitos asistenciales a unas necesidades "cada vez más complejas".

La reforma pretende así mejorar los flujos de trabajo, reforzar la seguridad clínica y avanzar en la humanización de la asistencia mediante espacios "más funcionales y adecuados" tanto para los pacientes como para los profesionales.

La actuación contempla una intervención sobre 128,28 metros cuadrados de superficie útil, a los que se añadirán 67,3 metros cuadrados construidos de nueva planta. Las obras se desarrollarán principalmente en el módulo anexo al área de Urgencias.

Para ejecutar la ampliación se construirán dos nuevas estructuras sobre el hueco existente, sin modificar la configuración general del edificio. El proyecto contempla dos nuevos forjados de hormigón armado unidireccional, anclados a la estructura actual mediante perfiles metálicos, manteniendo el diseño y la estética exterior del complejo sanitario.

La Gerencia de Atención Integrada de Hellín, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ya ha publicado el anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El plazo previsto para ejecutar los trabajos es de cuatro meses desde su adjudicación. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas electrónicas hasta el próximo 21 de septiembre, mientras que la apertura de las propuestas económicas está prevista para el 30 de septiembre de 2026.

El anuncio llega tras la polémica por el servicio de Nefrología

La comunicación de esta inversión se produce un día después de que elDiario.es informara de la situación de la Unidad de Nefrología del Hospital de Hellín, que se queda sin su única especialista después de que la Gerencia haya comunicado a la doctora Sara Piqueras que su contrato no será renovado.

Piqueras, que puso en marcha la Unidad de Nefrología en enero de 2024, atendrá a sus pacientes por última vez este viernes. A partir del lunes, el servicio se quedará sin la especialista que hasta ahora se encargaba de la atención nefrológica en el centro.

La situación afecta a los pacientes que eran atendidos en esta unidad, que fueron 577 en 2024, según los datos recogidos por elDiario.es. El futuro de estas consultas quedó en el aire ante la falta de una explicación concreta sobre cómo se organizará la asistencia a partir de la salida de la especialista.

El presidente del Colegio de Médicos de Albacete, Blas González, calificó la situación de "desaparición" de la Unidad de Nefrología y advirtió de una posible disminución de la calidad asistencial para los enfermos renales.

Sin cartera de servicios

Tras la publicación de la información, el Sescam a través de una nota de prensa aseguró que trabaja para organizar la atención nefrológica de los pacientes del Área Sanitaria de Hellín "conforme al modelo asistencial que funciona en el conjunto de la región", con el objetivo de garantizar una atención "de calidad, segura y accesible".

El Servicio de Salud regional explicó además que, cuando un hospital no dispone de una determinada especialidad dentro de su cartera de servicios, la atención se articula con el respaldo de los servicios especializados de referencia.

En el caso de Hellín, el servicio de Nefrología del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete ha sido tradicionalmente el centro de referencia.

La situación de Nefrología se suma, además, a una reivindicación histórica de los pacientes renales de la comarca: la creación de una unidad de hemodiálisis en Hellín que evite los desplazamientos periódicos hasta Albacete.

Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron por unanimidad en noviembre de 2024 estudiar la creación de este servicio, aunque por el momento no se ha concretado.