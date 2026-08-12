Castilla-La Mancha adjudica por 68 millones la ampliación y reforma del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha adjudicado por 68 millones de euros las obras de ampliación y reforma del Hospital Universitario Mancha Centro de Alcázar de San Juan. Está previsto que los trabajos comiencen —aproximadamente— a mediados de octubre y se ejecuten en 35 meses.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha avanzado que los primeros días de septiembre se firmará el contrato con Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), empresa adjudicataria de las obras.

Fernández Sanz ha explicado que, una vez firmado el contrato, la empresa dispondrá de algo más de un mes para organizar las actuaciones, de manera que el inicio de los trabajos está previsto aproximadamente para el 15 de octubre.

El consejero ha destacado la importancia de que la adjudicación se haya producido durante el verano y ha señalado que el Gobierno regional tenía "mucho interés" en avanzar en este proyecto.

"Estamos contentos y satisfechos", ha afirmado Fernández Sanz, quien ha explicado que ya se han visitado los terrenos sobre los que se levantará el nuevo módulo y se han abordado con la Gerencia los cambios que se realizarán en la estructura actual del hospital.

Aula de simulación clínica

Durante su visita al aula de simulación clínica de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan, el consejero también ha destacado el nuevo proyecto de simulación clínica, que se está desarrollando en toda Castilla-La Mancha y que cuenta con una inversión de 1,2 millones de euros.

Fernández Sanz ha señalado que, además de los centros de simulación ya existentes en Cuenca y Ciudad Real, el objetivo es extender la simulación dirigida a Atención Primaria a toda la región. "Somos la única comunidad autónoma de España que cuenta con simulación en toda la región", ha resaltado.

El nuevo centro de Alcázar de San Juan dará servicio a las áreas sanitarias de Tomelloso, Valdepeñas, Manzanares y Alcázar de San Juan, y permitirá desarrollar actividades formativas para estudiantes, profesionales y especialistas de distintas ramas sanitarias.

En concreto, la formación estará dirigida a profesionales de enfermería, matronería, fisioterapia y medicina, mediante la reproducción de situaciones relacionadas con su actividad cotidiana y su recreación "de la forma más real posible".

Asimismo, el consejero ha informado de la renovación de la resonancia magnética del Hospital Universitario Mancha Centro, un equipo que ya se encontraba obsoleto.

La actuación forma parte del proceso de renovación de estos equipos en Castilla-La Mancha y contempla las dos últimas resonancias incorporadas al proyecto, una para Alcázar de San Juan y otra para Talavera de la Reina.

La inversión conjunta supera ligeramente los 3 millones de euros, una cantidad que incluye la adquisición de los nuevos equipos y las obras necesarias para su instalación.

Fernández Sanz ha avanzado que las obras de adaptación comenzarán aproximadamente en octubre y que tendrán una duración estimada de entre tres y cuatro meses, periodo que incluye la instalación y calibración de los equipos.

De este modo, la previsión de la Consejería es que las nuevas resonancias magnéticas de Alcázar de San Juan y Talavera de la Reina estén operativas a finales de este año o principios de 2027.