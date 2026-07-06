CSIF critica el traslado de médicos a las Urgencias de Toledo y la Junta apunta a la necesidad de "garantizar la atención"

CSIF ha denunciado este lunes la situación de "colapso estructural" del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Toledo y ha criticado la "medida improvisada" de la Gerencia para "obligar a médicos especialistas de planta y quirófano a realizar labores asistenciales en Urgencias".

Para el sindicato, la decisión está generando "un enorme malestar" entre todos los facultativos y es "un parche con consecuencias muy negativas, ya que el Servicio de Urgencias requiere una experiencia específica y manejo de protocolos propios que no son los habituales de los médicos de planta o quirófano".

Miguel Ángel González, médico de Urgencias en este hospital y delegado de CSIF, ha afirmado que la situación va a afectar a "la agilidad de la respuesta asistencial y repercutirá negativamente en las actividades programadas de las especialidades, como consultas y cirugías".

"La decisión adoptada pone en evidencia el fracaso en la planificación de esta gerencia. La situación ha empeorado desde hace un año con la nueva coordinación de Urgencias ya que se han ido más médicos y hay un enfrentamiento constante con todos los médicos", ha asegurado.

Asimismo, ha afirmado que los problemas de las Urgencias son estructurales, no puntuales, y se evidencian en el número de pacientes que aguardan una cama hospitalaria. En concreto, ha detallado que en diciembre se alcanzó el número de 86 pacientes pendientes de ingreso, pero también en junio se han alcanzado los 72 pacientes sin hospitalización y "ha habido casos graves de espera con hasta cuatro días de estancia en Urgencias en una camilla".

"Falta de planificación e inversión"

Por su parte, la responsable de CSIF Sanidad Toledo, Victoria Gutiérrez, ha afirmado que la situación en las Urgencias del hospital es consecuencia "de años de falta de planificación y de inversión" y de una gestión "ineficaz con falta de recursos".

"Se está agravando por una Atención Primaria saturada e incapaz de filtrar la demanda asistencial junto al cierre de camas de hospitalización geriátrica en el Hospital Provincial", ha indicado, a la vez que ha criticado la "grave situación de elevada sobrecarga de trabajo que sufren los profesionales".

Por ello, ha exigido al Sescam la contratación inmediata de facultativos tanto para el Servicio de Urgencias como del resto de especialidades con contratos estables, el cese de la obligación de trasladar especialistas de otros servicios, un plan de contingencia que garantice una atención digna y segura para la ciudadanía y la apertura de las camas cerradas.

"Adaptar los recursos"

Por su parte, la Dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo ha asegurado que garantiza la atención sanitaria "adaptando de forma permanente los recursos humanos y organizativos a la demanda asistencial, con el objetivo de ofrecer una atención continua, segura y de calidad".

Según ha indicado la Junta en nota de prensa, las Urgencias han atendido a 8.347 pacientes, de los que se ha indicado el ingreso hospitalario al 13,47 %, llegando algunos días al 16 %. El dato refleja la "elevada actividad asistencial que registra el centro y su capacidad para dar respuesta a las necesidades de la población".

Por ello, la Dirección del centro ha indicado que está "adaptando de manera continua sus recursos humanos y organizativos para ofrecer la mejor respuesta posible, priorizando siempre la atención de los pacientes con mayor gravedad". Y ha asegurado que "es plenamente consciente" de que en determinados momentos de presión "pueden producirse tiempos de espera superiores a los deseables".

Por ello, con el objetivo de garantizar la continuidad de la asistencia, el Hospital Universitario de Toledo ha adoptado una medida organizativa de carácter temporal para reforzar el servicio de Urgencias con facultativos especialistas de otras áreas asistenciales durante el periodo de sustitución de profesionales del propio servicio.

Los profesionales son facultativos de ocho especialidades médicas, de las 52 existentes en el hospital, atendiendo a pacientes con patologías propias de su ámbito de competencia profesional, "respetando en todo momento las competencias de cada especialidad".

"La Dirección del hospital tiene la obligación de adoptar las medidas organizativas necesarias para asegurar una asistencia sanitaria efectiva, continua, segura y de calidad. La incorporación temporal de especialistas de otras áreas constituye una medida excepcional, proporcionada y suficientemente motivada por la necesidad de mantener la asistencia a la ciudadanía mientras persistan las dificultades para la cobertura de sustituciones", ha afirmado la Junta.

Por otro lado, en cuanto a la hospitalización, ha informado que el hospital "aplica, como cada periodo estival, medidas de planificación y reorganización de la actividad asistencial para adecuar los recursos disponibles a las necesidades de cada momento, garantizando en todo caso la atención a los pacientes y la seguridad asistencial".

Por último, la Dirección del complejo hospitalario ha querido reconocer y agradecer expresamente el esfuerzo, la profesionalidad y el compromiso de los profesionales del Servicio de Urgencias, de las unidades de hospitalización y del conjunto de servicios implicados, "cuyo trabajo diario permite mantener la calidad y la seguridad de la atención sanitaria en un contexto especialmente exigente".