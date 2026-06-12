Acuerdo entre Castilla-La Mancha, el INSS y las mutuas para acelerar la recuperación de los trabajadores de baja

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha firmado este jueves un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (AMAT) para mejorar la gestión de la incapacidad temporal y la asistencia sanitaria en procesos traumatológicos.

El acuerdo ha sido suscrito en Toledo por el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, y el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y tiene como objetivo principal optimizar la atención sanitaria de los trabajadores, reducir los tiempos de espera y aliviar la presión asistencial sobre el sistema público de salud.

Según han explicado las partes firmantes, el convenio está orientado a la realización de pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes de origen traumatológico, siempre bajo criterios de coordinación sanitaria y con las garantías de confidencialidad, consentimiento informado y respeto a la intimidad del paciente.

Siempre voluntario

El sistema permitirá que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ponga a disposición de las mutuas determinadas actuaciones sanitarias, siempre de forma voluntaria y previa indicación del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con el objetivo de agilizar la recuperación de los pacientes y facilitar su reincorporación laboral.

En todo caso, el convenio subraya que será el médico de Atención Primaria quien mantenga las competencias sobre la baja y el alta médica, así como el diagnóstico inicial y su evolución, garantizando así la continuidad asistencial dentro del sistema público.

La vigencia del acuerdo será de cuatro años, con posibilidad de prórroga por otros cuatro años adicionales mediante acuerdo expreso entre las partes, y podrá ser denunciado con una antelación mínima de tres meses antes de la finalización de cada periodo prorrogado, según lo establecido en la normativa vigente.

Bueno para todos

El consejero de Sanidad ha destacado que el acuerdo es fruto de una coordinación previa entre distintas áreas del Ejecutivo autonómico, la patronal y las mutuas, y ha defendido que se trata de un modelo en el que "todo el mundo está implicado en que salga bien".

En esa línea, Fernández Sanz ha señalado que el convenio es "bueno para el paciente, por la recuperación de su salud y reincorporación óptima; para la sanidad pública, por el alivio de la carga asistencial y descompresión de las listas de espera en procesos de especialidades relacionadas con la traumatología; para la Seguridad Social, por la reducción de la duración media de los procesos de IT y optimización y eficiencia del gasto en las prestaciones y para el sistema global, por el máximo aprovechamiento de los recursos y la coordinación institucional".