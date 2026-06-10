Los cinco medicamentos que más escasean en las farmacias de Castilla-La Mancha: del Fixaprost al Zaditen

La falta de medicamentos sigue siendo un problema recurrente en las farmacias de Castilla-La Mancha. Según un estudio elaborado por la empresa tecnológica LUDA Partners revela que cinco fármacos concentran actualmente el mayor número de incidencias de suministro notificadas por las boticas de la región.

Según los datos recogidos por esta plataforma, que integra a más de 3.700 farmacias de toda España, los medicamentos con más faltas declaradas en Castilla-La Mancha son Fixaprost, Amchafibrin, Kreon, Zaditen y Jorveza.

El primero de ellos, Fixaprost, es un colirio utilizado para tratar el glaucoma y la hipertensión ocular mediante la combinación de latanoprost y timolol.

Le sigue Amchafibrin, un medicamento basado en ácido tranexámico empleado para prevenir y tratar hemorragias.

En tercer lugar figura Kreon, indicado para pacientes con insuficiencia pancreática exocrina.

Completan el listado Zaditen, un antihistamínico oftálmico utilizado frente a la conjuntivitis alérgica, y Jorveza, un tratamiento para la esofagitis eosinofílica.

Faltan aspirinas

El informe también pone el foco en una novedad que afecta al conjunto del país. Por primera vez, el ácido acetilsalicílico, principio activo de la aspirina y uno de los medicamentos más utilizados en la prevención cardiovascular, aparece entre los cinco fármacos con más problemas de abastecimiento en España.

Las incidencias detectadas afectan principalmente a determinadas presentaciones comercializadas en dosis de 75 y 100 miligramos, así como a Aspirina Plus.

En las últimas semanas se han registrado en España 11.785 incidencias de falta de suministro correspondientes a 1.538 productos farmacéuticos diferentes, una cifra que refleja la dimensión de un problema que se prolonga desde hace años, afirman desde LUDA Partners.

Impacto en pacientes crónicos

Según recuerda el estudio, la situación preocupa especialmente porque muchos de los medicamentos afectados están destinados a pacientes con enfermedades crónicas.

Más de la mitad de la población mayor de 15 años padece al menos una enfermedad crónica, un porcentaje que aumenta significativamente entre las personas mayores de 65 años.

Por ello, lamenta LUDA Partners, cualquier interrupción en el acceso a determinados tratamientos puede generar complicaciones añadidas para miles de pacientes que dependen de ellos de forma continuada.