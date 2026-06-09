La Junta pone en marcha la maquinaria para recuperar la carrera profesional sanitaria: prevén 35.000 solicitudes

El Gobierno de Castilla-La Mancha está poniendo en marcha la maquinaria que permitirá que los sanitarios de Castilla-La Mancha recuperen la carrera profesional. Un proceso que arrancará con un reconocimiento extraordinario de méritos en el que se prevé que se gestionen 35.000 solicitudes.

Así lo ha confirmado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que ha servido para presentar la herramienta digital con la que la administración pretende que se agilice la tramitación de este proceso.

La apertura de este plazo extraordinario comenzará en el momento en el que la orden se publique en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), situación que según los cálculos de Fernández Sanz se producirá entre el 15 y el 20 de este mes. A partir de este momento, el plazo estará abierto durante un mes.

A partir de ese momento, los profesionales podrán acceder a esta herramienta, diseñada por la Agencia de Transformación Digital, para proceder con la tramitación de manera "sencilla" a través de certificado digital, DNI electrónico o clave PIN, bien sea a través de ordenador o dispositivos móviles.

Grados

Será en este proceso en el que los solicitantes tendrán que acreditar sus años de experiencia para acceder a cada uno de los grados: cinco años (Grado I), 10 años (Grado II), 16 años (Grado III) y 23 años (Grado IV).

Los profesionales que hayan llevado a cabo toda su labor en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) no tendrán que justificarlo porque sus méritos se cargarán automáticamente, mientras que si se han desempeñado en otros servicios de salud sí será necesaria su justificación a través de certificados de servicios prestados.

Jesús Fernández Sanz ha manifestado que la recuperación de la carrera profesional sanitaria, acordada con los siete sindicatos que tienen representación en el Sescam, se articula a través de tres ejes.

El primero es la apertura de este proceso extraordinario de reconocimiento de méritos que tiene como objetivo que los profesionales del Sescam "empiecen a cobrar a partir del 1 de enero de 2027". El segundo, ha puntualizado, es la puesta en marcha de un nuevo modelo de carrera profesional y el tercero, su "blindaje" mediante una ley que se elevará a las Cortes de Castilla-La Mancha en el próximo periodo de sesiones.

Por último, a preguntas de los periodistas, ha explicado que en estos momentos están "ajustando el presupuesto" para que en 2027 esta medida, que supondrá una cuantía media de entre 280 y 300 euros por profesional y mes, tenga respaldo financiero en las cuentas públicas.