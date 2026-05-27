Denuncian la saturación de las Urgencias del Hospital de Albacete: "Hasta 34 pacientes esperando ingreso"

El sindicato de enfermería SATSE ha denunciado la "saturación" de las Urgencias del Hospital de Albacete, con una situación "crónica" que ha llevado a que se acumulen hasta 34 pacientes pendientes de ingreso este miércoles.

Este martes se registró una gran afluencia de pacientes, provocando la saturación total del servicio y de todos los dispositivos asociados, incluido el Servicio de Apoyo a Urgencias.

"Esta situación no es puntual, sino que es consecuencia de años de falta de planificación y de no adoptar medidas eficaces, lo que ha convertido a Urgencias en un servicio permanentemente sobrecargado, en el que se atiende simultáneamente la actividad urgente y pacientes pendientes de ingreso", han lamentado.

Asimismo, han asegurado que la acumulación de pacientes "es una constante que obliga a Urgencias a funcionar como una planta de hospitalización improvisada, con los riesgos que ello implica".

"La situación actual pone de manifiesto que la incidencia de las enfermedades respiratorias no es la causa de la saturación de este servicio, como argumenta la Gerencia en los meses de invierno, sino que evidencia la falta de planificación y previsión", ha criticado.

Por ello, SATSE ha exigido la adopción de "medidas estructurales urgentes".

"Sobrecarga" en el Hospital de Toledo

Esta denuncia se ha unido a la que ha hecho UGT este miércoles por la "sobrecarga laboral y saturación" de los técnicos sanitarios y el personal de Enfermería del Hospital de Toledo ante la "falta de organización y coordinación entre la Gerencia de Atención Primaria y la Gerencia Hospitalaria".

Según la responsable de Sanidad de UGT en la provincia, Inés Pedreño, la jornada de huelga del lunes de los técnicos sanitarios llevó a que muchos centros de salud no realizaran con normalidad las extracciones de sangre y a atender solo aquellas que eran urgentes.

"La respuesta fue derivar de forma masiva a un elevado volumen de usuarios al hospital, sin planificación adecuada y sin coordinación efectiva, lo que provocó una previsión insuficiente de recursos humanos y organizativos para asumir el impacto generado", ha relatado.

Por ello, ha pedido una revisión "urgente" de los protocolos de contingencia y coordinación. Y ha criticado que la gestión que están haciendo los responsables de la Sanidad en Toledo "desvirtúa" el derecho a la huelga.