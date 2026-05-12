Núñez defiende que cuidar a la enfermería es "clave" para su nuevo modelo de gestión sanitaria de Castilla-La Mancha

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido este martes, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Enfermera 2026 en Ciudad Real, que cuidar del colectivo de enfermería es "clave" para el modelo de mejora de la gestión sanitaria que plantea para Castilla-La Mancha.

Núñez ha trasladado su reconocimiento y agradecimiento a las enfermeras y enfermeros de la región por "la labor de cercanía, proximidad, confianza y cuidados" que desempeñan diariamente en todos los ámbitos de la sanidad pública, poniendo en valor "la profesionalidad, la entrega y la pasión" con la que desarrollan su trabajo.

Durante el acto, el dirigente regional del PP ha asegurado que la labor de este colectivo "debe ser reconocida y aplaudida", al tiempo que mostró su respaldo a las reivindicaciones planteadas por los representantes de la enfermería en Castilla-La Mancha. En este sentido, ha afirmado compartir "todas y cada una" de las demandas trasladadas por los colegios profesionales en las reuniones mantenidas durante los últimos meses.

El presidente regional del PP ha incidido en la necesidad de impulsar un cambio en el modelo de gestión de la sanidad pública de Castilla-La Mancha mediante "más recursos y más capacidad de gestión", con el objetivo de mejorar la atención al paciente, modernizar la Atención Primaria y desarrollar planes de choque eficaces para reducir las listas de espera.

Necesidad de mejoras

"Cuidar de la enfermería es clave en el nuevo modelo de gestión de la sanidad pública de Castilla-La Mancha", ha asegurado Núñez, quien ha insistido en que apoyarse en los profesionales sanitarios es "absolutamente fundamental" para acometer cualquier proceso de mejora del sistema sanitario.

Asimismo, ha reiterado su compromiso de recuperar la carrera profesional sanitaria para todos los profesionales y en todos los grados, comprometiéndose a implementarla "dentro de un año" al frente del Gobierno regional.

Núñez también ha defendido la necesidad de mejorar las condiciones laborales del personal sanitario y, especialmente, del colectivo de enfermería, señalando que "si no cuidamos de los enfermeros y de los profesionales de la sanidad es imposible mejorar la atención al paciente".

Por último, ha garantizado que el Partido Popular trabajará para "dignificar y mejorar las condiciones profesionales de este colectivo tan importante", asegurando además que hace suyas las reivindicaciones trasladadas por el presidente del Colegio de Enfermería.