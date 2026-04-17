UGT anuncia que la nueva carrera profesional sanitaria de Castilla-La Mancha estará blindada por ley

El secretario de Sanidad de UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha, Fernando Peiró, ha anunciado que el nuevo modelo de carrera profesional en el ámbito sanitario quedará "blindado por ley" y que las negociaciones para su implantación comenzarán el próximo 29 de abril.

Según ha explicado, tras el principio de acuerdo alcanzado entre el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y las organizaciones sindicales, la firma definitiva del acuerdo está prevista para el lunes 20 de abril. A partir de ahí se abrirá el proceso negociador del nuevo modelo.

Peiró ha subrayado que la principal novedad es que la carrera profesional dejará de estar regulada por decreto y pasará a tener rango de ley, lo que aportará "mayor seguridad jurídica" a este derecho del personal sanitario de Castilla-La Mancha.

El futuro sistema ampliará de cuatro a cinco los grados de carrera profesional, equiparándolo así al modelo existente en otras comunidades autónomas.

Reconocimiento profesional

La evaluación del proceso profesional tendrá en cuenta aspectos como la trayectoria profesional, la calidad del trabajo, la formación continuada acreditada, la actividad docente e investigadora, los resultados asistenciales, entre otros criterios.

Desde UGT se destaca además la importancia de la reactivación del sistema tanto en términos de reconocimiento profesional como de impacto económico para los trabajadores del sistema sanitario.

El acuerdo contempla un proceso extraordinario para el periodo 2026-2028 que permitirá el acceso de hasta dos grados de carrera profesional de forma excepcional.

Asimismo, se habilitará una convocatoria especial —denominada tercera convocatoria— para quienes solicitaron el reconocimiento en el proceso ordinario de 2010, suspendido por la Ley 1/2012, permitiéndoles acceder a un grado adicional.

También se establecerán requisitos de antigüedad para el acceso a los distintos niveles: cinco años para el Grado I, diez para el Grado II, dieciséis para el Grado III y veintitrés para el Grado IV.

Podrá participar alrededor de 35.000 profesionales del sistema sanitario regional, incluyendo personal estatutario fijo y temporal, personal en promoción interna temporal, categorías de tecnologías de la información, personal de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, personal sanitario local, funcionarios sanitarios de la Junta, personal laboral integrado voluntariamente, personal directivo y otros perfiles con acceso estatutario.

Peiró ha señalado también que los profesionales procedentes de otros servicios de salud con grados ya homologados podrán solicitar hasta dos grados adicionales consecutivos, aunque su efecto económico estuviera paralizado hasta ahora.

Finalmente, el responsable sindical ha agradecido el trabajo del Sescam y ha reconocido la labor de las organizaciones sindicales durante los últimos años para la reactivación de este sistema de reconocimiento profesional.