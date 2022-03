Castilla-La Mancha mantendrá a los rastreadores de covid al menos hasta septiembre

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha asegurado este viernes que la "instrucción general" que se ha trasladado a los centros de salud es que los contratos de los rastreadores covid, unos 600 en la actualidad, se mantengan hasta el 31 de agosto, con posibilidad de que se prorrogue hasta finales de septiembre.



La directora gerente del Sescam, Regina Leal, ha sido preguntada por los medios de comunicación en una rueda de prensa sobre detección precoz de cáncer de cuello de útero y colorrectal, sobre la denuncia que este jueves realizó UGT, que alertó de que el servicio de salud castellanomanchego quiere prescindir de los trabajadores que han hecho el seguimiento de los contagios de covid-19 y cuyos contratos finalizan el 31 de marzo.



Sin embargo, Leal ha sostenido, por contra, que "la instrucción general" del Sescam es que los contratos de rastreadores covid se mantengan hasta el 31 de agosto con posibilidad de prorrogarlos hasta septiembre "salvo que haya que hacer alguna reorganización del servicio" y ha añadido que le consta que "la norma general" ha sido la continuidad de los contratos, por lo que ha rechazado "hacer de un incidente la norma".



De hecho, ha añadido que "la idea es incorporarlos al sistema" en programas específicos de prevención de la salud y atención a pacientes crónicos sobre todo el personal sanitario, mientras que el personal administrativo "que tanta falta hace" también se destinará a "gestionar los programas de prevención y salud".

Incidencia de la gripe

Regina Leal también ha sido preguntada por la incidencia de la gripe en la comunidad autónoma y, si bien ha considerado que "en temas víricos" su forma de proceder ya consiste en "no intentar adelantarse a ningún movimiento que puedan hacer" los virus, ha apuntado la posibilidad de que este año no se vaya a producir "un pico de gripe".



"Si los virus se comportan como se han comportado hasta ahora, creo que no va a haber", ha apuntado la directora gerente del Sescam, que para justificar este argumento, ha resaltado que el 70 por ciento de la población diana se ha vacunado este año contra la gripe, lo que proporciona "una inmunidad colectiva".



En cualquier caso, ha admitido que este año se han detectado más casos de gripe que el pasado, lo que "no quiere decir que sea una buena noticia, pero es un alivio encontrarse ya con lo que antes" diagnosticaban los profesionales sanitarios, porque "es un virus más conocido".



Asimismo, ha indicado que, aunque ha habido más casos de gripe, "ni las urgencias están saturadas ni los hospitales han alcanzado picos por infecciones respiratorias que se producen en invierno".

