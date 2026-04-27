Castilla-La Mancha responde sin unanimidad a los regantes, aunque converge en el fin del trasvase y la solidaridad

Los presidentes de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, Juanfran Pérez Llorca y Fernando López Miras, ambos del PP, han participado este lunes en un acto de regantes celebrado en la localidad de Pilar de la Horadada (Alicante) en el que han defendido que "en España hoy sobra agua". La reunión ha provocado valoraciones divergentes entre los diferentes actores políticos de Castilla-La Mancha.

El delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido, ha defendido las bondades de un hipotético acuerdo para acabar con el trasvase Tajo-Segura sin que su eventual clausura suponga "estrangular" a las comunidades del Levante.

"Soy de los que cree que el trasvase tendrá fin, pero que habrá que ser solidario con el resto de comunidades autónomas que necesiten de agua", ha afirmado el representante del Gobierno de Pedro Sánchez en Castilla-La Mancha.

Sabrido ha planteado la incongruencia de acabar con las derivaciones desde el alto Tajo hacia el sureste peninsular "antes" de que las zonas que se benefician de este aporte "dispongan de los recursos necesarios".

No obstante, ha explicado que el Ejecutivo central está "esperando" a la última sentencia del Tribunal Supremo sobre el trasvase para impulsar los cambios en las reglas de explotación del trasvase. El Alto Tribunal ya ha manifestado en anteriores fallos que las normas vigentes de cesión se deben modificar para respetar los caudales ecológicos del Tajo.

En este sentido, sobre la denuncia interpuesta por la Junta de Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page, Sabrido ha subrayado que prefiere "un mal acuerdo" a "un buen pleito".

Sabrido ha establecido tres prioridades respecto al futuro de la infraestructura. "Primero, el fin del trasvase; segundo, el ser solidarios; y tercero, el llegar a acuerdos", ha dicho.

El PSOE de Page se erige en defensor

El PSOE de Castilla-La Mancha ha lamentado que la reunión entre Pérez Llorca y López Miras apueste por "seguir esquilmando el agua" de la región y sirva para "hablar mal de nosotros". Al respecto, ha instado al PP a interesarse por las necesidades de Castilla-La Mancha en materia hídrica.

El presidente del grupo socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy, ha reprochado al principal partido de la oposición que se "ponga de perfil" mientras los dos presidentes autonómicos se reúnen para defender la continuidad del trasvase Tajo-Segura "en contra de las sentencias que ha habido".

Frente a esta actitud, ha recordado la denuncia del Ejecutivo de Page al de Sánchez por no haber modificado las reglas de explotación del trasvase, y ha argumentado que es la prueba de la defensa de los intereses de la región más allá del color del Gobierno central.

Godoy ha resaltado que los agricultores de la región necesitan agua, ya que en muchos lugares han tenido que acudir a las aguas subterráneas al no disponer del recurso en superficie. Además, "hay muchos ayuntamientos que no aprueban sus planes de ordenación porque no la tienen garantizada, lo que frena su desarrollo socioeconómico".

Por ello, ha instado al secretario general del PP, Miguel Tellado, a que aproveche su visita de este lunes a Toledo para conocer las necesidades de la región en materia hídrica, y que "se las explique al PP de Castilla-La Mancha, porque parece que Paco Núñez y el PP de la región no lo saben".

Godoy ha achacado la nueva visita de Tellado a que "ha intervenido el PP de Castilla-La Mancha para tomar las decisiones por Paco Núñez" una supuesta fiscalización que se ha concretado en la "ruptura en el Estatuto de Autonomía".

El PP recuerda el Pacto Regional por el Agua

Por su parte, la diputada regional del PP Tania Andicoberry ha reprochado al PSOE de Castilla-La Mancha que pretenda utilizar el agua como un elemento de confrontación, y ha dicho que "no tiene autoridad" para hacerlo.

El principal partido de la oposición ha recordado que el Gobierno de Page tiene el Pacto Regional por el Agua "metido en un cajón". Además, Andicoberry ha subrayado que el PP Castilla-La Mancha "tiene clarísima su postura y la ha hecho pública".

La representante del PP ha recordado que "Page firmó un compromiso que ha incumplido", al tiempo que ha comentado que el presidente regional "es muy de firmar algo que luego no cumple".

Así, desde el partido que preside Núñez exigen al Gobierno de Page "que rescaten ese pacto regional que firmaron, que lo implementen y lo lleven a la práctica".

No existe la "división entre poblaciones"

Para Pérez Llorca, el sureste de España "es ejemplo de cómo se aprovecha, se reutiliza y se es capaz de transformar el agua para volverla a utilizar para los campos y para más de 2,5 millones de personas".

El presidente valenciano ha subrayado que más allá de las "importantes pérdidas económicas" que traerá la reducción o supresión del trasvase le preocupa el fin "de una forma de vida y que se ponga en riesgo el futuro de muchos pueblos de Alicante, Murcia y Almería que han aportado mucho al futuro de España y Europa".

En el mismo tono, el murciano López Miras ha destacado que su comunidad tiene "un gran aliado" y "compañero de viaje" en sus reivindicaciones, especialmente en agua, "una cuestión de todos porque no va de regantes ni agricultores sino de toda la sociedad".

Además, los presidentes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, y de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC), Manuel Martínez, también han defendido la continuidad del trasvase para la supervivencia de las tres provincias beneficiarias.

"Es lamentable que entre regiones hermanas", ha dicho el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, "sin una sola división escrita en el suelo y donde se pasa de un territorio a otro sin ningún tipo de problema" se esté hoy "escenificando algo que no existe y es la división entre poblaciones".

Jiménez ha apuntado que "quien ha fallado en esta historia ha sido el Estado", que en vez de ejercer de "padre de todas las comunidades autónomas" ha preferido "hacer una planificación única y exclusivamente para responder a intereses electorales".

Por su parte, Martínez ha relatado que las explotaciones del sureste son "modernas, tecnificadas y respetuosas con el medio ambiente por utilizar cada gota de agua y con los fertilizantes imprescindibles".