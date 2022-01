La XIV edición del baño invernal en las Lagunas de Villafranca de los Caballeros, en la provincia de Toledo, ha congregado este domingo 2 de enero a más de 40 bañistas y numeroso público. El objetivo de los participantes es poner en valor este entorno natural, potenciar su conservación y reivindicar un mayor aporte de agua para mantener el esplendor y la riqueza del humedal, también durante los años de sequía.

A la actividad, organizada por la asociación 'Lagunas Vivas' desde hace 14 años, se ha sumado el alcalde de Villafranca de los Caballeros, Julián Bolaños, que no ha dudado en sumergirse pese al frío. "Desde la tercera edición no he faltado ningún año, porque tenemos que seguir reivindicando a las administraciones que aumenten la concesión de agua y nuestras lagunas tengan un aporte justo para su conservación", ha asegurado.

Este año 2022, que ha comenzado con temperaturas mucho más suaves de lo normal para la época y el hecho de que las lagunas cuenten con agua, han favorecido que más de 40 bañistas y numeroso público se hayan sumado a esta reivindicación que, en otras ocasiones, ha tenido que hacerse con cubos, barreños y calderetas.

Reivindicaciones

En la actualidad, las Lagunas de Villafranca reciben un aporte de agua –procedente del Gigüela- de 40 litros por segundo, una cantidad "insuficiente para mantener el humedal en los años más secos", según una nota de prensa del Ayuntamiento. Esta es la principal reivindicación de la asociación 'Lagunas Vivas', junto con la regulación y control de las extracciones ilegales que hacen que baje el nivel freático de esta reserva natural.

"Con esta actividad reivindicamos que las Lagunas de Villafranca sigan teniendo agua y vida", ha comentado en nombre de 'Lagunas Vivas' Gregorio Martín-Blas. "Es un orgullo ver cómo el pueblo responde y se suma a estas reivindicaciones, porque las Lagunas de Villafranca son importantes para toda la comarca. Son un oasis en medio de la Mancha que sorprende a quiénes nos visitan y un entorno natural que se disfruta todo el año", finalizaba el alcalde.

