Bomba en el clan Campos: Carmen y Terelu, más distanciadas que nunca

Parece que la relación entre las hermanas Campos no pasa por su mejor momento. Hace ya semanas que Carmen Borrego, que trabajó durante muchos años en la televisión autonómica de Castilla-La Mancha, tuvo un enganchón con su sobrina Alejandra Rubio que removió los cimientos del clan. Sin embargo, parecía que este capítulo se había cerrado y las aguas habían vuelto a su cauce entre las dos hermanas, algo que ahora no parece tan seguro.

Según Informalia, la relación entre las hermanas Campos se ha deteriorado tanto que apenas se hablan. "No hay comunicación entre ellas", nos aseguran. "Han puesto distancia. Terelu cree que Carmen está siendo muy egoísta y ha decidido poner un poco tierra de por medio con su hermana", revela la misma persona a Informalia. Terelu ha pasado el verano en Málaga, donde se lo ha pasado bomba con sus amigos, y Carmen ha preferido quedarse en Madrid y hacer escapadas cortas con su marido. Nada de reuniones familiares en Málaga como otros años, ni siquiera con su madre, que viajó unos días a su casa de la Costa del Sol pero decidió regresar a Madrid porque no estaba animada, según contaron sus hijas.

La publicación continúa explicando de boca de personas cercanas a las Campos, que el motivo de su distanciamiento no es otro que el acercamiento que Carmen ha tenido con Kiko Hernández y el universo Sálvame. Ese buenrollismo de Carmen después de las malas palabras, las continuas críticas a Terelu y sobre todo hacia a Alejandra, ha levantado ampollas entre las hermanas. Y su malestar es tal que algunos hablan de ruptura total entre ellas. "Terelu sabe que Carmen tiene que trabajar y que por eso aceptó ir a cocinar con Kiko, pero no llega a entender que le siga el rollo cuando claramente se sigue riendo de ella llamándola Free Potota y, sobre todo, después de haber arremetido tanto contra Alejandra. Carmen no ha de olvidar que su hermana se marchó de Sálvame porque no quería estar en un plató en el que arremetieran contra ella", nos dicen.

La última vez, esta misma semana, cuando Alejandra dijo en su programa que la reconciliación de Kiko con su tía "formaba parte del plan de humillación a su familia", él le contestó: "Humillar es otra cosa. Aquí estamos para dar show. Antes de dar lecciones de televisión, que sepas que lo que hacemos aquí es muy complicado y tú solo acabas de llegar. Aquí llevamos doce años y muchas horas entreteniendo a la audiencia y hemos aprendido de los grandes como tu abuela. Piensa en la gente de tu generación que se tiene que matar por tener un sueldo".

Después llegó la polémica por la comida de Hernández con María Teresa Campos, que hizo pública precisamente el ex gran hermano al subir una fotografía a su Instagram con ella. Eso tampoco ha sentado nada bien a madre e hija, que lo han comentado en tono irónico en Viva la vida: "Yo no estaba invitada a esa comida porque afortunadamente a casa de mi madre puedo ir cuando quiera. Esas puertas las tengo siempre abiertas. No estaba en Madrid. Con respecto al perdón me parece fenomenal. Hay cosas que a uno le sirven para uno y es sano y necesario y lo único que me gustaría añadir es que como todos queremos mucho a Teresa, y la queremos de verdad, y a mí me consta que es de verdad, no tengo ninguna duda sobre ello, ni fisura ni nada. Dejemos a Teresa en paz. Visitemos a Teresa, ayudemos a Teresa a pasar una tarde bonita pero hagámoslo todo en la privacidad. Si queremos tanto a Teresa no la expongamos. Que no esté en boca de todos en los platós, que no es lo que ella quiere. No la demos una alegría y luego la hagamos sufrir", dijo Terelu.

