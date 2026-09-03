Ana, matrona en Albacete: "El poleo menta puede producir contracciones durante el embarazo, se desaconseja"

Ana Trueba, matrona residente de la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Albacete del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). Sanidad_albacete

Tras más de una década de caídas consecutivas, la natalidad ve la luz en España y empieza a recuperarse. Durante el primer semestre de 2026 nacieron 157.000 bebés, 1.600 más que en el mismo periodo del año anterior cuando se rompió la tendencia a la baja.

Con este incremento de los nacimientos ha resurgido la educación en salud materna. Ana Trueba, matrona residente de la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Albacete del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha compartido un vídeo sobre la seguridad alimentaria en el embarazo.

En primer lugar, pone el foco en los productos lácteos elaborados con leche cruda o sin pasteurizar, un riesgo directo para la salud del bebé. "El queso brie no se debería consumir", advierte Trueba.

La razón reside en la bacteria Listeria monocytogenes, capaz de multiplicarse incluso en el frigorífico en quesos de pasta blanda. En mujeres gestantes, esta infección puede atravesar la placenta y causar infecciones neonatales.

Otra de las advertencias de la matrona del SESCAM recae en los productos cárnicos: "Embutidos crudos como el salchichón tampoco se podrían ingerir". Albergan el riesgo de transmitir Toxoplasma gondii.

Desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recuerdan que solo se pueden consumir si se cocinan previamente a más de 71 ºC en platos como guisos o pizzas.

Aunque el pescado es fundamental por su aporte de ácidos grasos omega-3, la forma de prepararlo es determinante para evitar parásitos y bacterias. "El salmón ahumado es un pescado crudo, por lo que hay riesgo de que contenga bacterias, la listeria o el toxoplasma", apunta Ana Trueba.

El mito del vinagre

La matrona desmiente el mito de que las preparaciones marinadas son inocuas. "Los boquerones en vinagre y las anchoas tampoco se deberían consumir ya que están crudos". Ni el vinagre (marinado) ni la salazón son métodos fiables para destruir la listeria o el anisakis.

Las plantas medicinales suelen percibirse como una alternativa natural al café, pero la profesional sanitaria asegura que algunas infusiones entrañan riesgos severos durante la gestación. "El poleo menta o la hierba de San Juan pueden producir contracciones durante el embarazo, por lo que se desaconsejan".

Cuatro reglas en la cocina

Para minimizar cualquier riesgo en el hogar, la AESAN insiste en aplicar cuatro normas básicas de higiene alimentaria:

Higiene de manos : lavarse con agua caliente y jabón durante al menos 20 segundos antes y después de manipular alimentos crudos.

: lavarse con agua caliente y jabón durante al menos 20 segundos antes y después de manipular alimentos crudos. Desinfección de vegetales : lavar la verdura y fruta con agua y lejía apta para desinfección del agua de bebida (consultar la etiqueta - cuatro gotas por litro) durante diez minutos y aclarar con abundante agua.

: lavar la verdura y fruta con agua y lejía apta para desinfección del agua de bebida (consultar la etiqueta - cuatro gotas por litro) durante diez minutos y aclarar con abundante agua. Cocinado a alta temperatura : garantizar que la carne supere los 71 grados en su centro y recalentar las sobras a más de 75 grados.

: garantizar que la carne supere los 71 grados en su centro y recalentar las sobras a más de 75 grados. Cadena de frío: mantener el frigorífico a 4 ºC o menos y guardar los alimentos cocinados separados de los productos crudos.

Para quienes aún tengan dudas con estos u otros alimentos, Ana Trueba recomienda en cualquier caso consultar con la matrona correspondiente.