El refugio de Fernando Morientes: el pueblo famoso por su mazapán y unas ruinas visigodas del siglo VII

Detrás de sus 27 goles con la Selección Española, sus tres títulos de la UEFA Champions League y sus noches de gloria con la camiseta del Real Madrid, Fernando Morientes esconde una infancia humilde en la provincia de Toledo. La leyenda del fútbol español se fraguó en el cuartel de la Guardia Civil de Sonseca.

Aunque nació en Cilleros (Cáceres), el delantero llegó al municipio toledano con apenas cinco años debido al traslado de su padre, miembro de la Benemérita. Allí, entre paredes de ladrillo y porterías improvisadas, un joven Morientes daba sus primeras patadas al esférico.

Pese a que gran parte de su carrera la ha pasado lejos de Castilla-La Mancha, el cordón umbilical de Fernando con Sonseca jamás ha llegado a romperse, es más, sigue siendo su verdadero refugio emocional. Tanto es así, que el día previo a su presentación como jugador del Real Madrid decidió aislarse en el pueblo.

Fernando Morientes hizo el saque de honor del partido que disputó el Club Deportivo Sonseca contra el Parla como eliminatoria previa a la Copa del Rey.

A día de hoy, ya retirado de los terrenos de juego, Morientes es una de las principales voces en las retransmisiones de fútbol en Movistar Plus+ y la Cadena COPE. Aunque su situación profesional y personal está en Madrid, en Sonseca conserva amigos de la niñez y gran parte de su familia directa.

Del patio de la Guardia Civil a los grandes estadios de Europa

Los inicios de "El Moro" en el deporte rey no se entienden sin su paso por la Escuela de Fútbol Base Diana y, posteriormente, en el Club Deportivo Sonseca. Fue precisamente en su etapa cadete cuando los ojeadores del Albacete Balompié descubrieron su instinto goleador.

Con solo 17 años debutó en Primera División y desde entonces, inició un viaje meteórico que le llevaría a marcar 100 goles con el conjunto merengue, ser el máximo anotador de la Champions con el AS Monaco y ganar títulos con el Real Zaragoza, Liverpool FC, Valencia CF y el Olympique de Marsella.

Cromo de Fernando Morientes en el Albacete Balompié. Mundicromo

Un viaje por la capital del mazapán y el arte visigodo

Quien decide visitar Sonseca siguiendo los pasos de uno de los máximos goleadores de España descubre un destino turístico a las faldas de los Montes de Toledo. El alma de la localidad se ve reflejada en su Plaza Mayor, rodeada de edificios construidos en ladrillo toledano, comercios, talleres y sus famosos obradores.

Y es que este lugar es para muchos la capital del mazapán en España porque atesora una tradición documentada desde 1577. Es la cuna de innovaciones reposteras como las célebres Marquesas y de marcas icónicas como Delaviuda, empresa familiar famosa por sus turrones, mazapanes y chocolates.

ruinas del monasterio visigodo del siglo VII de San Pedro de la Mata (Sonseca). Viajes CLM

El patrimonio histórico del pueblo que vio crecer a Morientes es también digno de reseñar. En este sentido, destacan las ruinas del monasterio visigodo del siglo VII de San Pedro de la Mata, la iglesia gótica y renacentista de San Juan Evangelista y la ermita del Cristo de la Vera Cruz.

Asimismo, el término municipal está integrado dentro del itinerario cultural del Camino de Santiago Manchego (que conecta Ciudad Real con Toledo) donde destaca la ruta de senderismo que conduce a la Torre Tolanca.

La huella de Morientes

Mientras su sobrino Alberto Morientes, natural de Sonseca, despunta en el filial del Albacete Balompié, el propio Fernando regresa a lo que fue su casa siempre que su agenda lo permite. En el mes de diciembre la localidad toledana celebra el 'Trofeo Fernando Morientes' que reúne a casi 30 clubes y 800 niños.

Allí es habitual ver al exdelantero en la grada compartiendo charlas y recuerdos con sus vecinos. Un orgullo de pertenencia que le fue reconocido recientemente por la Junta de Comunidades con la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha.

Durante su discurso, con la humildad y cercanía que siempre le ha caracterizado, el exfutbolista mostró su amor por este rincón de Toledo: "Para mí, Sonseca siempre será mi hogar".